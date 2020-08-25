“العدل”: 4079 صك طلاق مقابل 19 ألف عقد نكاح.. والرياض ومكة في المقدمة

كشف تقرير صادر من وزارة العدل عن عدد صكوك الطلاق التي صدرت خلال شهر ذي القعدة 1441هـ، وكذلك إجمالي عدد الصكوك الصادرة على مدار الأشهر الماضية.
وأوضح التقرير أن عدد صكوك الطلاق التي صدرت يومياً خلال ذي القعدة في جميع مناطق المملكة تراوحت بين 117 و289 صكا، ليصل إجمالي عددها 4079 صكًا، في حين تراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة الاثني عشر شهراً السابقة بين 134 كحد أدنى و7500 كحد أعلى.
ونوه التقرير بأن الرياض ومكة المكرمة كان لهما النصيب الأكبر من هذه الصكوك، حيث بلغت نسبة صكوك الطلاق بهما حوالي 53% من إجمالي عدد الصكوك الصادرة في شهر ذي القعدة الماضي، الذي شهد انخفاضًا في حالات الطلاق مقابل الشهر نفسه من 1440 حين سجل 6477 صك طلاق. وفق “أخبار 24”.
من جهة أخرى، أكد التقرير زيادة عدد عقود النكاح في شهر ذى القعدة الماضي بنسبة 47% مقارنة بنفس الفترة من عام 1440هـ، فيما بلغ عدد العقود التي صدرت على مدار الشهر أكثر من 19 ألف عقد، بمعدل 492 إلى 1304 عقود يومياً، مشيرًا إلى أن 38% من صكوك النكاح صدرت في منطقتي مكة المكرمة والرياض.