“الشباب” يسعى لخطف نجم الهلال

كشف الإعلامي الرياضي، عايد العليوي، عن اهتمام مسؤولي نادي الشباب، للتعاقد مع أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال “العليوي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن مسؤولي الشباب، مهتمون بالتعاقد مع أمير كردي، ظهير أيمن الهلال، في الصيف الحالي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن اللاعب خرج من حسابات الجهاز الفني لنادي الهلال، الذي يعتمد على محمد البريك ومدالله العليان، في مركز الظهير الأيمن، بالإضافة إلى عودة الشاب محمد الدوسري، من الإعارة. وفق “أخبار 24”.