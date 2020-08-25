بعد الفوز برباعية.. “غروهي” يكشف سر عودة “الاتحاد” القوية في الدوري

أعرب حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مارسيلو غروهي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على نظيره الفيحاء بأربعة أهداف لواحد، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكشف “غروهي” في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية، عقب المباراة، أن وحدة الفريق، والتركيز، والعمل الجماعي، كانت السر وراء العودة القوية للاتحاد، في المباريات الأخيرة.
وتابع “غروهي”: “3 نقاط مهمة وأعد بمواصلة التركيز.. كنا نستطيع أن نقدم الأفضل خلال هذا الموسم، ومباراة الفتح هي الأهم بالنسبة لنا خلال الفترة المقبلة”، مشددًا: “حسابيًا، لا يزال الاتحاد في خطر، ولكن اللاعبين مصرون على البقاء”. وفق “أخبار 24”.