بالفيديو.. مدرب الرائد: الحكم واللاعبون كانوا نائمين ولو بيدي لغيرت الفريق بأكمله.. وآسيا لم تكن حلمنا

أعرب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، بيسنيك هاسي، عن غضبه الشديد، بعد خسارة فريقه برباعية نظيفة، أمام نظيره الاتفاق، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الإثنين، في الجولة الـ27 من دوري المحترفين.
وقال “هاسي” في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية، عقب المباراة: “عن أي مباراة تتحدث؟ لم يكن هناك مباراة من الأصل، من الدقيقة الأولى والفريق نائم بعمق في كامل المباراة، ليس لاعباً أو لاعبين بل جميع اللاعبين كانوا نائمين”.
وتابع: “لقد فرطنا في هدفين محققين، أعلم أنه في كرة القدم من الطبيعي أن تأتي أيام لا تقدم فيها المستوى المطلوب.. فريق الاتفاق كان الأفضل والأكثر دقة، ولم نقدم شيئاً تجاه ذلك”.
وأوضح: “الحكم أيضًا كان نائمًا مع فريقي أولاً.. ركلة جزاء أم لا واستغرق ذلك 6 دقايق لكي يحدد، ثانيًا تسلل أم لا أيضًا 6 دقايق لكي يحدد.. لديك جهاز لذلك ضع الخط وستعلم.. ربما أن الحكم رأى أن فريقي نائم ففضل أن يعطينا المزيد من الوقت لنرتاح”. وفق “أخبار 24”.
وأشار : “لو كان بيدي لغيرت كامل الفريق وليس جهاد الحسين فقط.. وآسيا لم تكن حلمنا.. توقفوا في الحديث عنها.. من هم الذين يحلمون بآسيا؟.. إذا كان هذا أداء فريقنا لماذا أذهب إلى هناك.. يجب أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة”.
#الديوانيه
هاسي – مدرب الرائد:
عن أي مباراة تتحدث؟.. فريقي “نائم”.. والحكم “نائم” أيضًا مع فريقي.. ولو كان الأمر بيدي لغيرت كامل الفريق.. وآسيا لم تكن حلمنا.. توقفوا في الحديث عنها!#الاتفاق_الرائد pic.twitter.com/yqRdRfsuSy
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 24, 2020