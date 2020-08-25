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اخبار رياضية > بالفيديو.. فرحة محمد نور بفوز الاتحاد برباعية على الفيحاء
25/08/2020   1:21 م

بالفيديو.. فرحة محمد نور بفوز الاتحاد برباعية على الفيحاء

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حرص نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السابق، محمد نور، على دعم فريقه ضد الفيحاء، من المدرجات في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس وانتهت بفوز الاتحاد برباعية مقابل هدف.

والتقطت عدسات الناقل الرسمي لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فرحة محمد نور في المدرجات بعد تقدم الاتحاد ضد الفيحاء برباعية، حيث احتفل بهدف فهد المولد وبدت عليه علامات السعادة.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. فرحة محمد نور بفوز الاتحاد برباعية على الفيحاء

اخبار رياضية
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