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اخبار رياضية > تعرف على كواليس تدريبات الهلال استعدادًا للفيصلي.. وتطورات إصابة إدواردو
25/08/2020   1:21 م

تعرف على كواليس تدريبات الهلال استعدادًا للفيصلي.. وتطورات إصابة إدواردو

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، استعداداته الميدانية، لمواجهة نظيره الفيصلي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتركزت تدريبات الهلال، التي قادها المدير الفني للفريق الروماني رازفان لوشيسكو، على الجوانب الفنية، حيث اشتمل المران على تدريبات تكتيكية وجمل فنية ومناورة على جزء من الملعب، وسط متابعة من فهد بن نافل، رئيس النادي. وفق “أخبار 24”.

وعلى هامش تدريبات الهلال، أمس، واصل البرازيلي كارلوس إدواردو، نجم الفريق، برنامجه التأهيلي المعد له مسبقا، والذي يمتد لأسبوعين، ودخل اللاعبون، فور نهاية المران، معسكر الأمير هذلول بن عبد العزيز بمقر النادي، تأهبا لمواجهة الفيصلي.

تعرف على كواليس تدريبات الهلال استعدادًا للفيصلي.. وتطورات إصابة إدواردو

اخبار رياضية
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