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اخبار رياضية > بالفيديو.. “النوفل”: إذا فاز الهلال أمام الفيصلي سيسقط النصر أمام العدالة
25/08/2020   1:22 م

بالفيديو.. “النوفل”: إذا فاز الهلال أمام الفيصلي سيسقط النصر أمام العدالة

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تحدث الإعلامي الرياضي، طارق النوفل، عن مباراة الهلال أمام نظيره الفيصلي، وأيضًا عن مباراة النصر أمام العدالة، المقرر لهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال “النوفل”، في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”: “الجميع ينظر لمباراة الهلال والفيصلي، اليوم على أنها مباراة حسم لقب الدوري، ولذلك أي تعثر أو سقوط للهلال، ستكون عودة النصر بقوة على الحصول على لقب الدوري”.

وتابع: “الهلال عندما يحدث له مشكلة عند الفريق لا يستطيع القيام منها بسهولة، ويعيش في الانكسار.. وأعتقد أن الهلال سيحسم مواجهة الفيصلي بفارق هدفين على الأقل”.

وأوضح: “الهلال لابد أن يعود إلى شخصيته إذا كان يريد بالفعل تحقيق اللقب وأن يتجنب ما حدث له في الموسم الماضي، عدما فرط في لقب دوري المحترفين، لصالح النصر”. وفق “أخبار 24”.

وعن مواجهة النصر أمام نظيره العدالة اليوم: أشار: “لا يمكن أن نعتقد أن العدالة فريق سهل، هو فريق قادر على الفوز على النصر.. ولو فاز الهلال أتوقع سيخسر النصر من العدالة”.

بالفيديو.. “النوفل”: إذا فاز الهلال أمام الفيصلي سيسقط النصر أمام العدالة

اخبار رياضية
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