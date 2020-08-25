نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > مصادر: “إدواردو” يطلب رسمياً إنهاء عقده مع الهلال
25/08/2020   1:22 م

مصادر: “إدواردو” يطلب رسمياً إنهاء عقده مع الهلال

+ = -
937

قالت مصادر إن المحترف في صفوف فريق الهلال البرازيلي كارلوس إدواردو طلب رسمياً من إدارة ناديه إنهاء عقده الجاري؛ حيث ينوي توقيع عقد رسمي مع نادي شباب أهلي دبي الإماراتي.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، أن عقد اللاعب تم تمديده حتى العاشر من سبتمبر المقبل، لكنه يرغب في إنهائه للسفر غداً إلى دبي لتوقيع عقده مع الفريق الإماراتي بعد الاتفاق على كل البنود.

وبيّنت أن إدارة نادي الهلال تدرس طلب اللاعب ولم تبد أي اعتراض عليه، حيث لن يستفيد النادي من خدماته فيما تبقى من مباريات الدوري؛ بسبب الإصابة التي يعاني منها في مفصل قدمه.

وأشارت إلى أن نادي شباب أهلي دبي سيوقع عقداً مع إدواردو لمدة 3 سنوات، ويرغب في التعاقد معه قبل السابع من سبتمبر المقبل، ليتمكن من قيده في قائمة الفريق الآسيوية.

مصادر: “إدواردو” يطلب رسمياً إنهاء عقده مع الهلال

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885108503.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.