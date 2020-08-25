مصادر: “إدواردو” يطلب رسمياً إنهاء عقده مع الهلال

قالت مصادر إن المحترف في صفوف فريق الهلال البرازيلي كارلوس إدواردو طلب رسمياً من إدارة ناديه إنهاء عقده الجاري؛ حيث ينوي توقيع عقد رسمي مع نادي شباب أهلي دبي الإماراتي.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، أن عقد اللاعب تم تمديده حتى العاشر من سبتمبر المقبل، لكنه يرغب في إنهائه للسفر غداً إلى دبي لتوقيع عقده مع الفريق الإماراتي بعد الاتفاق على كل البنود.
وبيّنت أن إدارة نادي الهلال تدرس طلب اللاعب ولم تبد أي اعتراض عليه، حيث لن يستفيد النادي من خدماته فيما تبقى من مباريات الدوري؛ بسبب الإصابة التي يعاني منها في مفصل قدمه.
وأشارت إلى أن نادي شباب أهلي دبي سيوقع عقداً مع إدواردو لمدة 3 سنوات، ويرغب في التعاقد معه قبل السابع من سبتمبر المقبل، ليتمكن من قيده في قائمة الفريق الآسيوية.