أمير عسير يوجه بإزالة تعديات الشريط السياحي بالنماص وإحالة المسؤولين إلى “مكافحة الفساد”

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بتشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة للشخوص على تعديات تم رصدها على الشريط السياحي بمحافظة النماص شمال مدينة أبها.
وأوضحت الإمارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تم التأكد من حقيقة تلك التعديات بالاستعانة بالمصورات الجوية السابقة وغيرها من القرائن.
وأفادت أن أمير المنطقة وجه بإزالة جميع التعديات التي تثبت عدم وجود مستمسك شرعي لمن يدعي بها، وإحالة المسؤولين والمتسببين في وجود تلك التعديات إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاتخاذ المقتضى النظامي بحقهم بحكم الاختصاص.
كما وجه الأمير بإعداد مخطط تنظيمي مميز للشريط السياحي بالمحافظة من قبل هيئة تطوير منطقة عسير وأمانة المنطقة، ليبقى واجهة سياحية تحتضن متنزهات وأماكن عامة للزوار يتوافر فيه جميع الخدمات. وفق “أخبار 24”.
وشمل التوجيه إعادة دراسة المواقع المخصصة للإدارات الحكومية في الشريط السياحي وإمكانية تعويض الإدارات بمواقع بديلة في المحافظة.
وختمت الإمارة بيانها بدعوة جميع المواطنين والمقيمين إلى المحافظة على الأراضي العامة، وحماية الغطاء النباتي والغابات من أي تعد، مؤكدة أنها لن تسمح بأي تعديات، أو أي إضرار بالبيئة وغابات المنطقة، وأن من يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة وتطبيق النظام بحقه.