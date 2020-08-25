الإطاحة بتشكيل عصابي سوداني ارتكب 24 حادثـة سرقة من داخل مستودعات بالرياض

تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض من القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من سبعة وافدين من الجنسية السودانية، تورطوا بارتكاب 24 حادثـة سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من داخل مستودعات في أحياء (السلي – المشاعل – والعزيزية).
وأوضح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، أن المتهمين قاموا بتجميع المسروقات في منطقة خالية بحي السلي شرق مدينة الرياض لاستخلاص مادة النحاس منها.
وأكد أنه تم ضبط كمية من المسروقات بحوزتهم تبلغ قيمتها 800 ألف ريال، مبينا أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.