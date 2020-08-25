تناسب مناخ العاصمة وتتحمل الحرارة .. تعرف على أنواع الأشجار التي تزيّن طرق الرياض

كشفت أمانة منطقة الرياض عن أبرز أنواع الأشجار المناسبة لمناخ العاصمة، والتي تزرعها في الطرقات والميادين.
وأوضحت الأمانة أن من أبرز الأشجار، التي تزرعها في طرق مدينة الرياض “شجرة النيم”، وهي دائمة الخضرة وتناسب المناطق الجافة ويصل ارتفاعها إلى 30 مترًا، و”شجرة الفيكس الأمريكي”، وهي من الأشجار المعمرة وتتحمل الحرارة الشديدة ويصل ارتفاعها إلى 25 مترًا.
وأضافت أنها تزرع أيضا “شجرة الخبيز الساحلي”، والتي تتسم بتحمل الحرارة والجفاف، ولا تحتاج عناية كبيرة ويصل ارتفاعها إلى 10 أمتار، وكذلك “شجرة اللبخ”، وهي سريعة النمو وتوفر الظل الواسع وتقاوم الجفاف، و”شجرة الفيكس البنجالي” وهي تعيش في مختلف المواسم وأوراقها مقاومة للتساقط، و”شجرة فرشاة الزجاج” وتتميز برائحتها العطرية، ويصل ارتفاعها إلى 12 مترًا.
يشار إلى أن أمانة الرياض قامت مؤخرا بزراعة أكثر من 8 آلاف شجرة، وسفلتة ومعالجة 15 ألف متر مربع من الحفر والهبوطات في طرق المحافظات والمراكز التابعة للعاصمة خلال 7 أيام.
وفق “أخبار 24”.