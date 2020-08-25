أفردت صحيفة “الغارديان” البريطانية، تقريرًا عن عدد من الأدوية والعلاجات، خضعت للتجربة وأظهرت نتيجة واعدة، لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
1- عقار “ديكساميثازون”
وأوضحت الصحيفة أن الأطباء يلجأون إلى أدوية متوفرة في السوق لعلاج مرضى كورونا، الذي لا يوجد له علاج محدد بعد، ومن بين هذه الأدوية يوجد عقار “ديكساميثازون”.
وكانت دراسة أجرتها جامعة “أوكسفورد”، قد كشفت أن هذا الدواء المصنوع من مركب “الستيرويد” استطاع أن ينقذ حياة واحد من بين كل ثمانية مرضى، جرى وضعهم تحت أجهزة التنفس الاصطناعي في بريطانيا.
2- بلازما الدم:
علاج من بلازما الدم المستخلصة من أشخاص أصيبوا بالفيروس ثم تعافوا؛ لأنها تحتوي على أجسام مضادة للمرض.
3- ريمديسيفير:
وحصل علاج “ريميديسفير”، المستخدم ضد كورونا المستجد، على موافقة في كل من الولايات المتحدة والهند وسنغافورة، والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا.
4-” توسيليزوماب”:
دواء “توسيليزوماب”، الذي يقدم في العادة لمن يعانون التهاب المفاصل “الروماتويدي”، ويعطى على شكل حقنة من أجل كبح بروتين الالتهاب “IL-6″، وقد حقق هذا الدواء نجاحاً في علاج مرضى كورونا في إيطاليا. وفق “أخبار 24”.
5- أدوية مضادة للالتهاب:
مجموعة من عدة أدوية مضادة للالتهاب، خضعت للتجريب من أجل التأكد من نجاعتها في التخفيف من أعراض “كوفيد – 19”.
6- مثبطات:
جامعة “إيست أنغليا” في بريطانيا كشفت هي الأخرى، أن من يعانون ارتفاع ضغط الدم ويصابون بكورونا يكونون أقل عرضة للخطر في حال أخذوا الدواء الذي يعرف بـ”مثبط إنزيم محول الأنجيوتنسين”.
كما كشفت دراسة بريطانية أجريت في جامعة “ساومثامبتون” أن بخاخا يحتوي على عقار “أنتيرفيرون بيتا”، يُستخدم عادة في علاج مرض “التصلب المتعدد” قد يكون ناجعا في حالة “كوفيد – 19”.