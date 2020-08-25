بالفيديو.. “الصحة” توضح ما يجب معرفته عن الوقاية من مرض السرطان وطرق العلاج

قدمت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، معلومات هامة عن مرض السرطان وأسبابه وطرق العلاج والوقاية منه، وذلك في إطار جهودها الهادفة لتعزيز الوعي الصحي.
وأوضح استشاري جراحة الأورام، الدكتور يوسف العبد الكريم، أن السرطان عبارة عن مرض يصيب أعضاء الجسم، ويغيّر من تكوين الخلايا ويجعلها تنقسم بشكل غير طبيعي وعشوائي وتنتج خلايا مشوهة.
وأضاف أن الأورام تنقسم لنوعين، أحدهما أورام حميدة، والأخرى غير حميدة (سرطانية)، مشيراً إلى وجود عدة عوامل تؤدي للإصابة بالسرطان، ومنها عوامل حياتية خاطئة مثل شرب الكحول والتدخين والسمنة وأخرى متعلقة بالتاريخ العائلي والتقدم في العمر، وكثرة التواجد في المناطق الصناعية.
وأشار إلى أن علاج السرطان يحدَّد بناءً على نوع السرطان ومرحلته والحالة الصحية للمريض، حيث تتعدد طرق العلاج، ومنها الجراحة والعلاج الكيماوي والإشعاعي والهرموني. وفق “أخبار 24”.
وشدد على ضرورة إجراء فحص مبكر للكشف على السرطان، مؤكداً أن ذلك يساعد في زيادة نسبة الشفاء، كما دعا إلى تجنب التدخين والاهتمام بالتغذية السليمة وممارسة الرياضة للوقاية من السرطان.
ما يجب معرفته عن الوقاية من مرض السرطان وطرق العلاج.#عش_بصحة pic.twitter.com/miLWFKIl2r
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 25, 2020