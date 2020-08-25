مع بدء إلزام محلات الخضار بالدفع الإلكتروني.. معوقات تمنع بعض التجار من الالتزام بالقرار

واجهت بعض أنشطة بيع التجزئة صعوبات واضحة مع بدء تطبيق إلزامها بتوفير خيار الدفع الإلكتروني.
وأكد التاجر في سوق الخضار المركزي بالدمام، حسين عبدالجبار، أن أبرز الصعوبات التي واجهها التجار من أصحاب “البسطات” تمثلت في عدم قبول البنوك للعقود الخاصة بالبسطات، موضحًا أن الحصول على وسائل الدفع الإلكتروني يتطلب الحصول على سجل تجاري من البلدية.
وأشار، في حديث لقناة “الإخبارية”، إلى أنه لا يوجد أي وسيلة دفع إلكتروني في السوق المركزي للخضار في الدمام، مؤكدًا أن المحلات الكبيرة فقط هي التي استطاعت الالتزام بالقرار. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت، أمس الاثنين، بدء إلزام جميع أنشطة بيع التجزئة في المملكة بتوفير خيار الدفع الإلكتروني بدءًا من اليوم.
فيديو | مواطن في سوق الخضار المركزي بـ #الدمام يروي معاناة أصحاب “البسطات” مع بدء تطبيق إلزام جميع أنشطة بيع التجزئة بالدفع الإلكتروني#الإخبارية #نشرة_النهار pic.twitter.com/fJ92OSlJFS
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 25, 2020