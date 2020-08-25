“إنفاذ” و”وافي” يوقعان اتفاقية تعاون لمعالجة المشاريع العقارية عند تعثرها

عقد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” ولجنة البيع على الخارطة “وافي” اتفاقية تعاون مشترك تتيح للّجنة الاستعانة بإنفاذ لمعالجة المشاريع العقارية المرخصة للبيع على الخارطة في حال تعثرها من خلال إسنادها إلى المركز ليشرف على تصفيتها.
وتهدف الاتفاقية إلى ضمان وحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة في المشروع من المشترين والشركات والجهات التمويلية، وقد مثّل المركز الرئيس التنفيذي تركي الخليف، كما مثّل اللجنة في التوقيع الأمين العام نايف الشريف.
ويُعد خيار التصفية للمشاريع المرخصة للبيع على الخارطة إحدى الأدوات التنظيمية التي تُمكِن “وافي” من تحقيق أهدافها في تنظيم النشاط وحفظ حقوق المشترين في حال عدم تمكن شركة التطوير من تنفيذ المشروع أو استكماله وفقًا للخطة الزمنية وحسب النماذج والمواصفات المعتمدة من اللجنة. وفق “أخبار 24”.
كما يأتي خيار التصفية لتقليل المخاطر الاستثمارية المترتبة على هذا النوع من الاستثمار في القطاع العقاري؛ الأمر الذي يعزز من دعم الاستثمارات في القطاع وزيادة عدد مشاريع البيع على الخارطة.
وحققت استثمارات القطاع العقاري المرخصة بنظام البيع على الخارطة مؤخرًا نموًا في عدد الوحدات العقارية التي توفرها، وبنسب إنجاز عالية.