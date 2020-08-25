تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم (الثلاثاء)، فيديو مؤلماً لعائلتين يمنيتين في محافظة إب، بعد أن جرفت السيول مركبتهم التي كانت تقلهم.
ويظهر الفيديو لحظة محاولة قائد المركبة اختراق السيول المتدفقة لكنه عجز بعد ثوانٍ، وتمكنت السيول من جرف المركبة ومن بداخلها في مشهد مأساوي، وسط استغاثات من قبل الأطفال لإنقاذهم.
وبحسب وسائل إعلامية يمنية فإن الواقعة حدثت أمس (الإثنين)، كما أن قائد المركبة تمكن من النجاة، فيما لم يتمكن أحد من إنقاذ العالقين بداخل المركبة، ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص، منهم امراة وأطفال تتراوح أعمارهم بين الـ6 أعوام و14 عاما.
وفق “أخبار 24”.