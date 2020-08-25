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أخبار محلية > نزار باهبري: ما زلت أحتاج الأوكسجين 24 ساعة.. وحلمي أن أستطيع التحرك بدونه
25/08/2020   10:26 م

نزار باهبري: ما زلت أحتاج الأوكسجين 24 ساعة.. وحلمي أن أستطيع التحرك بدونه

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تحدث استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري عن حالته الصحية لبرنامج “تم” على قناة السعودية، بأنه تعدى المرحلة الحرجة بعد شفائه من الإصابة بفيروس كورونا إلا أنه ما زال في مرحلة التأهيل.

وأوضح أنه لا يستطيع المشي أو الكلام لفترة طويلة بدون أوكسجين وما زال يحتاجه على مدار 24 ساعة، وأن هذه الحالة تحصل عندما يتمكن الفيروس من الرئة، وأن الوفاة تحدث لأقل من 1% من المصابين بالفيروس.

وأشار إلى أن 2 % من المصابين يدخلون العناية المركزة، عندما يتمكن الفيروس من الرئة ويحتاجون إلى الأوكسجين وإعادة تأهيل لفترة، وهي التي يمر بها هو الآن، وأن حلمه الآن أن يستطيع التحرك بدون الحاجة لأوكسجين.

 

وفق “أخبار 24”.

نزار باهبري: ما زلت أحتاج الأوكسجين 24 ساعة.. وحلمي أن أستطيع التحرك بدونه

أخبار محلية
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