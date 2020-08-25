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أخبار محلية > تركي حميدان التركي يكشف عن قرار لجنة الإفراج المشروط عن والده
25/08/2020   10:28 م

تركي حميدان التركي يكشف عن قرار لجنة الإفراج المشروط عن والده

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كشف تركي حميدان التركي، نجل المعتقل السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، عن آخر تطورات قضية والده وقرار لجنة الإفراج المشروط عن والده.

وقال التركي عبر حسابه في “تويتر” إنه بعد أكثر من 6 أسابيع من الانتظار لمعرفة القرار، قررت اللجنة رفض طلب الإفراج الذي قدمه والده، مع إتاحة الفرصة له بتقديم الطلب مجددا بعد سنة.

يُذكر أن جلسة كانت قد عُقدت الشهر الماضي ضمت محامي التركي ورئيس لجنة الإفراج المشروط، ورُفع الطلب لأعضاء اللجنة لقبوله أو رفضه، والذي انتهى برفضه كما ذكر الابن.

 

وفق “أخبار 24”.

تركي حميدان التركي يكشف عن قرار لجنة الإفراج المشروط عن والده

أخبار محلية
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