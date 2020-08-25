بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: أعراض الإصابة الثانية بكورونا أضعف من الأولى

أوضح استشاري أمراض معدية أنه تم تأكيد حالة لشخص أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية بعد أن تماثل للشفاء منه.
وقال استشاري الأمراض المعدية وائل باجهموم، في مداخلة على قناة “الإخبارية”، إن أعراض الإصابة الثانية للشخص المصاب بالفيروس عادة ما تكون أضعف من الأولى.
وأوضح باجهموم أن جميع الفيروسات، مثل فيروس “حمى الضنك”، تصيب الإنسان مرة أو مرتين ولكن بفصائل مختلفة، وتكون المرة الثانية أخف بشكل عام، وهذا ما ينطبق على جميع الفيروسات.
وكان باحثون في هونج كونج قد أعلنوا، أمس (الإثنين)، عن حالة مؤكدة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد للمرة الثانية بعد أشهر قليلة من التعافي.
فيديو | د.وائل باجهموم: تأكيد إصابة شخص مرتين بـ #فيروس_كورونا وعادة تكون الإصابة الثانية أضعف من الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/7GcTb0ol8S
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 25, 2020
وفق “أخبار 24”.