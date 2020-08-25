أعلنت هيئة الاتصالات تمديد فترة توفير الترددات الإضافية لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، وذلك ضمن استعدادات عودة التعليم عن بُعد.
وأوضحت أنها سوف تمد فترة توفير الترددات الإضافية لتعزيز الشبكات على النطاقين 700 و800 ميجاهرتز، بزيادة تقدر بأكثر من 50% عن الترددات المستخدمة في تلك النطاقات.
وأشارت إلى أنه تم توجيه جميع مقدمي خدمات الاتصالات برفع جاهزية البنية التحتية الرقمية ودعم تجهيزاتها للتعليم الافتراضي، وذلك لتكون قادرة على استيعاب ازدياد نسب استهلاك البيانات بالتزامن مع عودة العملية التعليمية عن بُعد.
وفق “أخبار 24”.