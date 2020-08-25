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25/08/2020   10:30 م

السفارة الأمريكية بالرياض تستأنف المقابلات للحصول على تأشيرة الدراسة

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أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض، اليوم (الثلاثاء)، عن استئناف المقابلات بشكل محدود للمتقدمين للحصول على تأشيرة الدراسة التي تشمل الفئات (F) و(M) و(J) فقط.

وأوضحت السفارة أنه في البداية ستُعطى الأولوية للطلاب الذين سبق لهم إصدار تأشيرات للدراسة في الولايات المتحدة والذين اقترب موعد بدء دراستهم.

ويمكن للمتقدمين للحصول على تأشيرة الدراسة تقديم طلب موعد طارئ إذا كان تاريخ السفر المخطط له خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.

وأضافت أنه يمكن للطلاب الذين لديهم نموذج I-20 ساري المفعول (المعروف أيضًا باسم شهادة الأهلية) والصادر من قبل جامعاتهم، التأهل للحصول على تأشيرة طالب فئة F أو فئة M.

 

وفق “أخبار 24”.

السفارة الأمريكية بالرياض تستأنف المقابلات للحصول على تأشيرة الدراسة

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