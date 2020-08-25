قطار “الهلال” يقترب من لقب دوري المحترفين بثنائية في شباك الفيصلي

حقق فريق الهلال فوزاً هامًا على ضيفه الفيصلي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
جاء الهدف الأول للهلال في الدقيقة 82، عن طريق تسديدة للفرنسي بافيتيمبي جوميز بعد تمريرة من سالم الدوسري تسكن يسار المرمى، قبل أن يأتي الهدف الثاني في الدقيقة (90+7) عن طريق تسديدة عمر خربين بعد تمريرة من سلمان الفرج تسكن يمين المرمى.
بهذا الفوز؛ يرتفع رصيد فريق الهلال إلى 63 نقطة ليواصل صدارته لجدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 60 نقطة، فيما يتجمد رصيد الفيصلي عند 42 نقطة. وفق “أخبار 24”.