أسفرت الحملة الرقابية التي نفذتها وزارة التجارة بالتعاون مع شرطة الرياض وهيئة الزكاة والدخل على أسواق الكمبيوتر، عن ضبط العديد من المخالفات في المحلات التي تقودها عمالة أجنبية.
ورصدت قناة الإخبارية خلال تقرير لها الآثار التي ترتبت على الحملة، والتي رصدت مخالفات تتعلق بالغش وسلعا مقلدة وأخرى غير مطابقة للمواصفات.
وضبطت الحملة عمالة مخالفة تعمل لحسابها الخاص، بالإضافة إلى منتجات مجهولة المصدر، كما تمت الإطاحة بمستودع لصناعة وتعبئة حبر الطابعات.
وأكد أحد أفراد الفريق الرقابي لوزارة التجارة أن أحد العاملين فرَّ من السوق فور ملاحظته لقدوم الحملة، تاركًا المحل بكل محتوياته.
من جانبه، كشف عضو بالفريق الرقابي لهيئة الزكاة والدخل في الحملة أنه تم رصد عدد من مخالفات التهرب الضريبي وعدم الإخطار بالسجلات الضريبية وغيرها.
وفق “أخبار 24”.