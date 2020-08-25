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أخبار محلية > استعداداً للتعلم عن بُعد.. وزارة الاتصالات تنصح باستخدام شبكات الفايبر
25/08/2020   11:40 م

استعداداً للتعلم عن بُعد.. وزارة الاتصالات تنصح باستخدام شبكات الفايبر

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نصحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات باستخدام شبكة الفايبر كخيار أول للاتصال حال توفرها، وذلك استعدادًا لبدء العام الدراسي عن بُعد.

وأوضحت أن استخدام شبكة الفايبر كخيار أول، حال توفرها، يساعد على زيادة كفاءة الاتصال بشبكات الإنترنت خلال عملية التعلم.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت الأسبوع الماضي بداية العام الدراسي الجديد عن بُعد لمدة 7 أسابيع على الأقل، مؤكدة أنه سيتم تقرير ما إذا كان التعليم عن بُعد سيستمر بعد انتهاء هذه الفترة من عدمه.

 

وفق “أخبار 24”.

استعداداً للتعلم عن بُعد.. وزارة الاتصالات تنصح باستخدام شبكات الفايبر

أخبار محلية
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