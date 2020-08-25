تتمتع محافظة الوجه بشواطئها الرملية النقية، والخلجان والجروف المرتفعة والمنخفضة والألسنة والشعاب المرجانيـة الغاطسة بألوانها الجميلة.
كما يوجد في شواطئ منطقة “المكيسر” شمال محافظة الوجه عوالم مختلفة قلّ نظيرها، وهي بمثابة درة السياحة في المحافظة، وذلك بسبب موقعها الرائع والمثير الذي يتهافت عليها السياح، لا سيما في فصل الصيف.
وتتميز الشواطئ بكثرة الصخور والشعاب المرجانية وبقربها من المناطق الغزيرة للبحر، ما يسهل لمحبي هواية صيد السمك ممارسة هوايتهم في أعماق المنطقة، وتُعتبر مقصداً لأصحاب الكشتات البحرية والجلسات الهادئة.
وفق “أخبار 24”.