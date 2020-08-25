هل الالتزام بالكمامة يؤثر على نسبة الأكسجين بالدم؟ “الصحة” تجيب

أكدت وزارة الصحة أن ارتداء الكمامة ليس له أي تأثير على نسبة الأكسجين في الدم، مشددةً على ضرورة ارتداء الكمامة في جميع أوقات المخالطة مع الآخرين.
وأجرى استشاري الباطنة والأمراض المعدية، الدكتور علاء العلي، تجربة عملية لقياس نسبة الأكسجين في الدم أثناء ارتداء الكمامة وبدونها.
وأظهرت التجربة قياس نسبة الأكسجين في الدم بدون الكمامة عند المستوى 100%، وهو المعدل الطبيعي، فيما أظهر القياس بعد ارتداء الكمامة الأكسجين بالدم عند 95%، وهو أيضًا معدل طبيعي.
هل الالتزام بارتداء الكمامة يؤثر على نسبة الأكسجين بالدم؟ pic.twitter.com/hsWFOnKC72
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 25, 2020
وفق “أخبار 24”.