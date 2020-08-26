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أخبار محلية > طبيب سعودي يحصل للمرة الثالثة على براءة اختراع من مكتب الاختراعات الأمريكية
26/08/2020   8:14 ص

طبيب سعودي يحصل للمرة الثالثة على براءة اختراع من مكتب الاختراعات الأمريكية

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حصل الدكتور ممدوح القثامي الذي يعمل بوزارة الحرس الوطني على براءة اختراع من مكتب الاختراعات والعلامات التجارية في أمريكا، للمرة الثالثة.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني أن براءة الاختراع التي حصل عليها الدكتور ممدوح القثامي، بعنوان “كبسولة انبعاث البوزيترون لعلاج الأورام بالبروتونات الموجهة بالأشعة”.

ويشغل القثامي منصب رئيس الفيزيائيين الطبيين بقسم الأورام في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وهو أستاذ مساعد بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية في الشؤون الصحية في الوزارة، وحصل على عدة شهادات علمية، وله أكثر من منشور علمي في مجلات علمية محكمة. وفق “أخبار 24”.

طبيب سعودي يحصل للمرة الثالثة على براءة اختراع من مكتب الاختراعات الأمريكية

أخبار محلية
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