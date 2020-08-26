بالفيديو.. ما الشروط التي وضعها الملك عبدالعزيز لشركة البترول في طريف؟

تحدث أحد سكان مدينة طريف عن الاتفاق الذي تم بين الملك عبدالعزيز وشركة البترول التي أنشئت في طريف، والشروط التي وضعها الملك المؤسس على الشركة وأفادت أهالي المدينة والمدن المجاورة.
وقال المواطن الريض الرويلي في لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن الملك عبدالعزيز اشترط على الشركة ترفيه المواطنين وتقديم كل ما يحتاجونه من خدمات وبنية تحتية، ما جعل الشركة تقدم العديد من الخدمات لأهالي المدينة.
وأضاف الرويلي أنه تم إنشاء مستشفى كان يعالج فيه أهل المدينة والمدن المجاورة، وكذلك سينما وشبكة كهرباء، كما أنشئت شبكة مياه في المدينة قبل إنشائها في المدن الأخرى، وكان الأهالي يطلقون على موظفي الشركة الخواجات؛ بسبب اختلاف ملابسهم ولغتهم. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن الخواجات كان لهم فضل في تعرف الأهالي على بعض أنواع الحلوى والأطعمة الأخرى مثل الهمبرغر، حيث كانوا يحضرون منتجاتهم ومأكولاتهم معهم، وكان الأهالي يشترونها، وكانوا يتعجبون من الأطعمة المعلبة المعدة للأكل دون أن تحتاج لطبخ حتى أطلقوا عليها اسم “طباخ روحة”.
فيديو | هذا هو شرط #الملك_عبدالعزيز على شركة البترول في #طريف#الراصد pic.twitter.com/CR2k5mSNmP
— الراصد (@alraasd) August 25, 2020