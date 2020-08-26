تقرير: 25% من المعلمين نادمون على اختيار مهنة التدريس.. لهذه الأسباب (فيديو)

أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج تقرير لمشاركة عينة من المعلمين في المسح الدولي للتعليم (تاليس) والذي تشرف عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسجل ارتفاعاً في معدل التأثيرات السلبية لمهنة التدريس.
وأشار التقرير الذي كان بعنوان “مهنة التعليم وقيمتها في نظر المعلمين وقادة المدارس”، إلى أن 27.5 % من المعلمين و24.5 % من المعلمات أبدوا ندمهم على اختيار مهنة التدريس، إضافة إلى أن المؤهلات التعليمية للمعلمين في المملكة غير مرتفعة، حيث لا يحمل شهادة الماجستير سوى 6 % فقط من المعلمين.
وقال المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي معلقاً على نتائج التقرير، بأن نسبة المعلمين النادمين على اختيار مهنة التدريس كبيرة، وأنه يتوقع أن النسبة الحقيقية أكبر من ذلك لأسباب كثيرة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح الحمادي في لقائه ببرنامج “عين الخامسة” على قناة “الإخبارية”، أن من بين الأسباب ضغط العمل، وتكليف المعلمين بغير مهامهم إضافة لقلة المحفزات، ففي جميع الوظائف الحكومية إذا لم يتم تحفيز الموظف لا يستطيع أن ينجز.
وأشار إلى أن هناك خطأ يرتكب في منح جائزة التميز في التعليم، حيث إنها تعطى كل 5 سنوات ولا يمكن للمعلم أن يترشح لها إلا بعد انتهاء تلك المدة، متسائلاً ما المانع أن يكرم المعلم المتميز سنوياً.
فيديو | 25% من المعلمين يشعرون بالندم لاختيار مهنة التدريس #الإخبارية pic.twitter.com/WylpHDSeML
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 25, 2020
فيديو | لماذا شعر بعض المعلمين بالندم على اختيار مهنة التدريس؟#الإخبارية pic.twitter.com/zozBaEgkZN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 25, 2020