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أخبار المناطق > بالفيديو.. جرانيت نجران يُستخدم في المشاريع العالمية وله شهرة واسعة
26/08/2020   8:17 ص

بالفيديو.. جرانيت نجران يُستخدم في المشاريع العالمية وله شهرة واسعة

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قال مدير عام شركة بن هركيل للجرانيت والرخام جنوب منطقة نجران ناصر الصقور، إن جرانيت نجران يُعد من أشهر الخامات المعروفة عالمياً، مشيراً إلى أنه بدأ استخراجه منذ أكثر من 50 عاماً.

وأوضح الصقور خلال مداخلة مع قناة “العربية”، أن جرانيت نجران يُستخدم في أمريكا الشمالية وأوربا والصين وغيرها؛ وذلك لجودته العالية، وقوة صلابته ولونه المميز، مبيناً أن مصنع الشركة أقيم على مساحة 54 ألف متر مربع، وباستثمارات تجاوزت 120 مليون ريال.

وأضاف أن المصنع يُعد من أكبر المصانع الاستثمارية في المنطقة، موضحاً أنه يقوم بتوريد كميات كبيرة من إنتاجه إلى عدد من الأمانات في مختلف مناطق المملكة لاستخدامه في رصف الساحات العامة والحدائق والأرصفة والممرات. وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أن منطقة نجران يوجد بها لونان من الجرانيت غير موجودين في أي مكان بالعالم بنفس الجودة والتركيب المعدني؛ وهما اللون البني بدرجاته واللون الأحمر القرمزي بدرجاته من الفاتح إلى الغامق.

بالفيديو.. جرانيت نجران يُستخدم في المشاريع العالمية وله شهرة واسعة

أخبار المناطق
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