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26/08/2020   8:19 ص

بالفيديو.. ماذا تعرف عن مدينة المجمعة ولماذا سميت بهذا الاسم؟

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز تقريراً عن مدينة المجمعة التي تقع في منطقة الرياض، موضحة أبرز معالمها ولماذا سميت بهذا الاسم.

وأوضح التقرير أن المجمعة تقع على واد يسمى وادي مشقر، وسميت بذلك الاسم بسبب تجمع أكثر من قبيلة بها، وكانت التجارة فيها تعتمد على التمر والخبز، وهي تشتهر بتمر الخضري، ويعد مسجد الشيخ إبراهيم بن سيف أبرز معالمها الأثرية.

وتقع المدينة بالقرب من عدد من الأودية، واهتم سكانها القدماء بتصريف السيول والاستفادة منها ووضع عدد من المشاريع التي تسمح بإبقاء المياه وتصريفها للمزارع، وصممت تلك المشاريع بشكل هندسي ودقة غريبة، رغم أنها بنيت بالآلات اليدوية.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ماذا تعرف عن مدينة المجمعة ولماذا سميت بهذا الاسم؟

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