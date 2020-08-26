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أخبار محلية > بالفيديو.. بعد تطبيق ضريبة الـ 15%.. ارتفاع ملحوظ في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة
26/08/2020   8:20 ص

بالفيديو.. بعد تطبيق ضريبة الـ 15%.. ارتفاع ملحوظ في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة

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رصد تقرير تلفزيوني حالة من الركود يشهدها سوق السيارات بحي النسيم في مدينة الرياض، والذي كان يشهد ارتفاعاً كبيراً في العرض والطلب، سواء للسيارات الجديدة أو المستعملة.

وقال أحد ملاك معارض السيارات ويدعى عبدالرحمن صالح في لقاء مع “الإخبارية”، إن السوق أصيب بالشلل بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 %.

وأضاف أن الفارق الذي سيدفعه المشتري لشراء سيارة جديدة يمكنه من شراء سيارة مستعملة، وهو ما يؤدي لإحجام الكثيرين عن شراء سيارات جديدة أو مستعملة بحالة جيدة، وهناك مَن يتجه للاستيراد. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن تخفيض نسبة الضريبة إلى 5% كما كانت سيساهم بشكل كبير في إنعاش السوق مرة أخرى، كما أن هناك حلاً أيضاً للأزمة بمنع استيراد الأفراد للسيارات واقتصار استيرادها على المعارض فقط.

بالفيديو.. بعد تطبيق ضريبة الـ 15%.. ارتفاع ملحوظ في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة

أخبار محلية
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