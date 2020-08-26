بمبلغ 34 مليون ريال.. “الغاز والتصنيع” تكشف شبهة اختلاس من مسؤول مالي

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” اكتشافها شبهة اختلاس بتاريخ 22 يوليو الماضي، من قبل مسؤول بقطاع الشؤون المالية حسب التحقيقات الأولية.
وأوضحت الشركة في بيان لها أمس (الثلاثاء)، أن شبهة الاختلاس تمثلت في صرف مبالغ مالية دون مسوغات نظامية لجهات لا تربطها علاقة تعاقدية مع الشركة، خلال الفترة من 2017 وحتى الربع الأول من عام 2020.
وبينت أن المبالغ المشتبه في اختلاسها بلغت 34.2 مليون ريال، وأنها قامت بتقديم بلاغ للجهات المختصة، وستعلن عن أي مستجدات في حينه، مؤكدة أنه تم إنهاء خدمات المسؤول وبدء الإجراءات النظامية بحقه. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكد مجلس إدارة غازكو حرصه على حماية أموال الشركة واستثمارات المساهمين، وأنه لن يتهاون في اتباع كل الإجراءات القانونية والقضائية، لملاحقة كل من تثبت إدانته واسترداد أموال الشركة.