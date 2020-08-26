أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قائد المركبة الذي فقد 6 أشخاص من عائلته في السيول الجارفة التي داهمت مركبته، عندما حاول اختراقها في محافظة إب باليمن.
وقال قائد المركبة ويدعى فواز الشرماني، إن تلك الحـادثة قضاء وقدر، وأنه راض بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، مبيناً أن أكثر لحظة أثارت حزنه ووجعه عندما جرفت مياه السيول أطفاله من بين يديه ولم يقدر على مساعدتهم.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو مؤلماً لعائلتين يمنيتين، جرفت السيول مركبتهما، وسط استغاثات من قبل الأطفال لإنقاذهم.
وتشهد محافظات يمنية منذ نهاية يوليو الماضي سيولاً وفيضانات أسفرت عن وفاة 200 مواطن يمني فضلًا عن خسائر باهظة في الممتلكات.
وفق “أخبار 24”.