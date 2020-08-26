شرطة المدينة تستمع لأقوال الطفلة الناجية من “لعبة الموت”.. ووالدتها: الحادث أشبه بكابوس

واصلت شرطة المدينة المنورة تحقيقاتها في حادِث سقوط الطفلة “لانا” من “قطار الموت” في أحد ملاهي الأطفال بمركز للتسوق بالمدينة المنورة، حيث استمعت لأقوال الطفلة التي تعرضت لإصابات بالغة.
وأفادت والدة الطفلة بأن العناية الإلهية أنقذت ابنتها من موت محقق، لافتة إلى أن التقرير الطبي أفاد بإصابة ابنتها بكسرين في اليد وكسر في الترقوة اليسرى ورضوض في كامل الجسم وقطع في الأذن اليمنى وجرح ونزيف في الرأس وانتفاخ في اللسان.
وأعربت الأم وفقا لـ”عكاظ”، عن استغرابها من عدم وجود حماية كافية لمثل هذه الألعاب الخطرة، وعدم توافر كاميرات مراقبة وعيادة طبية أو موقع للإسعافات الأولية في الموقع لضمان سلامة الأطفال.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في المدينة المنورة العقيد عبدالعزيز الزهراني، أن الدفاع المدني يعمل على إخضاع كافة المنشآت للإشراف الوقائي، كما تعمل دوريات السلامة للتأكد من وجود التراخيص النظامية وتوفر اشتراطات السلامة والصيانة.