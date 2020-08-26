لأول مرة.. دارا سينما في الجبيل والأحساء.. والافتتاح عصر اليوم

تنضم محافظتا الأحساء والجبيل، عصر اليوم (الأربعاء)، لقائمة المناطق التى شهدت إقامة دور عرض سينمائي بها، ليرتفع بذلك إجمالي دور العرض في المملكة إلى 20 صالة سينما.
وتشهد المحافظتان في تمام الساعة 4:30 عصراً بدء مراسم الافتتاح، وسيتم لأول مرة عرض فيلم داخل صالات العرض الخاصة بهما في تمام الساعة 5:30 مساءً.
وصرح المتحدث الرسمي لبرنامج جودة الحياة، مزروع المزروع، أن السينما التي سيتم افتتاحها في الجبيل مول عصر اليوم تحتوي على 5 شاشات، و416 مقعدًا، وذلك بدعم من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، في إطار برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن العروض السينمائية تتم وفقا لعدة تعليمات وإجراءات احترازية للوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن أبرز تلك الإجراءات الملصقات التوعوية وتطبيق التباعد الاجتماعي.