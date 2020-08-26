بمتوسط 199 قضية يومياً.. 3 مناطق تستحوذ على أغلب الدعاوى في المحاكم العمالية

كشف تقرير صادر من وزارة العدل عن إجمالي عدد الدعاوى الواردة للدوائر العمالية في محاكم الدرجة الأولى خلال شهر ذي القعدة الماضي.
وبلغ عدد القضايا العمالية نحو 4375 قضية، بانخفاض قدره 0.6% عن القضايا الواردة في الشهر نفسه من عام 1440هــ.
وتنوعت القضايا العمالية التي نظرتها المحاكم خلال ذي القعدة بين اعتراض، وحقوق، وأجور، ومستندات ووثائق، وتعويضات، ودعاوى أخرى؛ حيث حصدت دعاوى الأجور نسبة 37% من إجمالي عدد الدعاوى، في حين بلغت نسبة الدعاوى الأخرى 49%. وفق “أخبار 24”.
وتراوح العدد اليومي لعدد القضايا الواردة بين 43 و497 قضية في اليوم، بمتوسط 199 قضية يومياً، وجاءت نسبة 83% من إجمالي القضايا الواردة في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية.
الجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تختص بالنظر والفصل في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، وكذلك النظر في الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.