بالفيديو.. “المصلح” يوضح حكم خروج الموظف من العمل قبل نهاية وقت الدوام

أوضح عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم، الدكتور خالد المصلح، حكم خروج الموظف من العمل قبل نهاية وقت الدوام.
وقال المصلح إن الموظف، سواء في جهة عامة أو خاصة، مرتبط بعقد يقتضي مباشرة العمل على النحو الذي تمَّ الاتفاق عليه، مؤكدًا أنه في حال تحديد وقت للحضور في العقد؛ فإنه يجب على الموظف الالتزام به حتى لو كان جزء من الوقت ليس فيه عمل أو مهام.
وأكد خلال مقابلة مع برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، أن الاتفاق في العقد يقضي بحضور الموظف لساعات معينة، وأن الإخلال بذلك يعد نقصًا في الأمانة، مشيرا إلى قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ”.
وأضاف أنه لا يجوز للموظف أن يخل بما تعاقد عليه مع أصحاب العمل، ولا يتعذّر بعدم وجود عمل، ولا يخرج من مقر عمله إلا بإذن من أصحاب العمل أو ذوي الصلاحية.
حكم الخروج من العمل قبل انتهاء الدوام ؟#يستفتونك مع الشيخ أ د خالد المصلحhttps://t.co/li8zPj7LfE pic.twitter.com/xyO2BzQGUc
— قناة الرسالة (@alresalahnet) August 25, 2020
وفق “أخبار 24”.