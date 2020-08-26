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أخبار محلية > بنفس طريقة الدفع .. “متحدث البنوك” يؤكد قرب إتاحة خدمة استرجاع مبالغ السلع عبر البطاقة البنكية
26/08/2020   1:26 م

بنفس طريقة الدفع .. “متحدث البنوك” يؤكد قرب إتاحة خدمة استرجاع مبالغ السلع عبر البطاقة البنكية

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قال المتحدث الرسمي للبنوك السعودية، طلعت حافظ، إن العمل جارٍ لإتاحة خدمة تمكّن العملاء من استرداد أموالهم عند استرجاع السلع عبر البطاقة البنكية.

وأوضح حافظ، وفقًا لـ”عكاظ”، أن شركة المدفوعات تعمل على تهيئة نظام المدفوعات الوطني بشكل يمكّن من استرجاع السلع عبر البطاقة البنكية بنفس الطريقة المستخدمة في الدفع الإلكتروني.

وأكد أنه سيتم إعادة المبالغ المالية لحساب العملاء فوراً في حال كانت البطاقة المستخدمة “مدى”، مضيفاً أن إطلاق خدمة استرجاع مبالغ السلع سيكون قريبا.

الجدير بالذكر أن ذلك يأتي بالتزامن مع بدء قرار إلزام جميع أنشطة التجزئة في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، والذي بدأ سريانه أمس 25 أغسطس 2020.

بنفس طريقة الدفع .. “متحدث البنوك” يؤكد قرب إتاحة خدمة استرجاع مبالغ السلع عبر البطاقة البنكية

أخبار محلية
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