برشلونة يرفض طلب ميسي بالرحيل.. وتوقعات بمعركة قضائية بين اللاعب وإدارة النادي

أفادت تقارير صحفية بأن نادي برشلونة رد على طلب قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي بالرحيل عن برشلونة وتفعيل بند يسمح له بفسخ العقد من طرف واحد، حيث أبلغ النادي اللاعب رفضهم رحيله.
وأدى قرار ميسي لموجة غضب بين جماهير برشلونة وارتباك كبير في النادي؛ حيث طالب كثيرون رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو بتقديم استقالته أملاً في أن تؤدي الاستقالة لعدول ميسي عن قراره.
وأشارت تقارير إلى أن النادي أبلغ اللاعب بأن البند الذي يطلب تفعيله قد انتهى وقته؛ حيث إنه يحق له فسخ العقد حتى العاشر من يونيو، إلا أن اللاعب يرى أنه ما زال بإمكانه تفعيل البند بعد تمديد الموسم بسبب فيروس كورونا، وهو ما يشير إلى احتمال لجوء الطرفين إلى القضاء.
وبدأت القصة بعد خسارة برشلونة أمام بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثمانية أهداف مقابل هدفين، ليبدأ اللاعب في التلميح بالرحيل والرغبة في الانتقال لناد آخر يمتلك مشروعاً رياضياً. وفق “أخبار 24”.
والتقى ميسي بالمدرب الجديد للفريق، الهولندي رونالد كومان بعد تعيينه إلا أن اللقاء لم يكن إيجابياً، حيث أبلغه الهولندي بأنه لن يتمتع بعد الآن بامتيازات خاصة داخل النادي، إضافة إلى إعلانه أن الأوروغواياني لويس سواريز الذي يرتبط بعلاقة قوية بميسي سيكون خارج حساباته، وهو الأمر الذي جعل ميسي يتخذ هذا القرار.
وعقد النادي اجتماعاً طارئاً مساء أمس (الثلاثاء)؛ لبحث تداعيات طلب ميسي الرحيل، ومن المتوقع أن يصدر بياناً خلال الساعات المقبلة، وكل الاحتمالات متوقعة سواء برحيل ميسي بالفعل ودخوله في صراع قضائي أو بقائه في الفريق، أو تقديم بارتوميو استقالته.