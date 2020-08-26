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اخبار رياضية > محمد نور يُعلن موقفه من رئاسة نادي الاتحاد
26/08/2020   1:29 م

محمد نور يُعلن موقفه من رئاسة نادي الاتحاد

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قال قائد فريق الاتحاد السابق، محمد نور، إنه من الممكن أن يكون رئيساً لناديه بعد عام ونصف.

وأضاف نور ـ خلال حواره ببرنامج في المرمى بفضائية العربية: “متواصل مع رئيس الاتحاد وأنا على دراية كاملة بما يحدث في النادي، وأتصل يومياً بحامد البلوي لمناقشة وضع الفريق حالياً والابتعاد عن الهبوط وحققنا 7 نقاط في آخر 3 مباريات وهذا أمر لم يحققه الفريق في الفترة الماضية”.

وأتم لاعب الاتحاد، حديثه بالإشارة إلى أن اللاعبين الموجودين حالياً أقل من مستوى النادي، مضيفاً: “سييرا طلب من رئيس النادي أسماء محددة للمنافسة على لقب الدوري واستبعد اللاعبين الذين تعاقد معهم الفريق في الفترة الشتوية من الموسم الماضي”. وفق “أخبار 24”.

محمد نور يُعلن موقفه من رئاسة نادي الاتحاد

اخبار رياضية
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