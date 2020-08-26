محمد نور يُعلن موقفه من رئاسة نادي الاتحاد

قال قائد فريق الاتحاد السابق، محمد نور، إنه من الممكن أن يكون رئيساً لناديه بعد عام ونصف.
وأضاف نور ـ خلال حواره ببرنامج في المرمى بفضائية العربية: “متواصل مع رئيس الاتحاد وأنا على دراية كاملة بما يحدث في النادي، وأتصل يومياً بحامد البلوي لمناقشة وضع الفريق حالياً والابتعاد عن الهبوط وحققنا 7 نقاط في آخر 3 مباريات وهذا أمر لم يحققه الفريق في الفترة الماضية”.
وأتم لاعب الاتحاد، حديثه بالإشارة إلى أن اللاعبين الموجودين حالياً أقل من مستوى النادي، مضيفاً: “سييرا طلب من رئيس النادي أسماء محددة للمنافسة على لقب الدوري واستبعد اللاعبين الذين تعاقد معهم الفريق في الفترة الشتوية من الموسم الماضي”. وفق “أخبار 24”.