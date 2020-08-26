الشلهوب يودع إدواردو بهذه الكلمات

ودع قائد فريق الهلال، محمد الشلهوب، زميله بالفريق كارلوس إدواردو عقب إنهاء عقده مع النادي، مشيدًا بما قدمه.
وغرد الشلهوب، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر أمس (الثلاثاء): “كارلوس إدواردو، خمس سنوات كانت حافلة بالإنجازات قدمت فيها الكثير للكيان، كل الأمنيات بالتوفيق لك في محطتك المقبلة”.
وكان مجلس إدارة نادي الهلال، قد أعلن في وقت سابق من الثلاثاء، موافقته على إنهاء عقد المحترف البرازيلي في صفوف فريقه كارلوس إدواردو والذي تبقى فيه ما يُقارب 15 يوماً تتضمن بقية لقاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كارلوس ادواردو.. خمس سنوات.. كانت حافلة بالإنجازات.. قدمت فيها الكثير للكيان.. كل الأمنيات بالتوفيق لك في محطتك المقبلة.. pic.twitter.com/PK0pZ9gE3k
— محمد الشلهوب (@mbsh_10) August 25, 2020
وفق “أخبار 24”.