نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > الشلهوب يودع إدواردو بهذه الكلمات
26/08/2020   1:31 م

الشلهوب يودع إدواردو بهذه الكلمات

+ = -
2133

ودع قائد فريق الهلال، محمد الشلهوب، زميله بالفريق كارلوس إدواردو عقب إنهاء عقده مع النادي، مشيدًا بما قدمه.

وغرد الشلهوب، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر أمس (الثلاثاء): “كارلوس إدواردو، خمس سنوات كانت حافلة بالإنجازات قدمت فيها الكثير للكيان، كل الأمنيات بالتوفيق لك في محطتك المقبلة”.

وكان مجلس إدارة نادي الهلال، قد أعلن في وقت سابق من الثلاثاء، موافقته على إنهاء عقد المحترف البرازيلي في صفوف فريقه كارلوس إدواردو والذي تبقى فيه ما يُقارب 15 يوماً تتضمن بقية لقاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفق “أخبار 24”.

الشلهوب يودع إدواردو بهذه الكلمات

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885108687.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.