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أخبار محلية > “تقويم التعليم” تصدر أول إطار تنظيمي لاعتماد وطني للمدارس الأهلية والعالمية
26/08/2020   6:19 م

“تقويم التعليم” تصدر أول إطار تنظيمي لاعتماد وطني للمدارس الأهلية والعالمية

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اتخذ مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، برئاسة الدكتور أحمد العيسى، عدة قرارات أمس (الثلاثاء)، ومنها اعتماد لائحة الترخيص لمراجعي وأخصائيي التقويم من خلال مسارات تدريبية محددة ومقاييس واختبارات معيارية.

كما أعلن المجلس إصدار أول إطار تنظيمي لاعتماد وطني للمدارس الأهلية والعالمية بمعايير وإجراءات تركز على جودة المخرجات، بجانب الموافقة على إنشاء خمسة مجالس اعتماد أكاديمي تخصصية متعلقة بالتخصصات الهندسية والصحية وعلوم الرياضيات واللغة العربية والعلوم الإسلامية والعلوم التربوية والإنسانية. وفق “أخبار 24”.

وتضمنت قرارات المجلس زيادة الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات وبرامج التعليم العالي عن بُعد، واعتماد معايير الاعتماد الأكاديمي لبرامج التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي.

“تقويم التعليم” تصدر أول إطار تنظيمي لاعتماد وطني للمدارس الأهلية والعالمية

أخبار محلية
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