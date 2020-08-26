الجمارك : 30 سبتمبر آخر موعد لتصحيح البيانات الجمركية .. وهكذا سيتم معاقبة المتخلفين

جددت الهيئة العامة للجمارك اليوم (الأربعاء) دعوتها لجميع التجار والمستوردين وذوي العلاقة في التعامل مع الهيئة بالاستفادة من مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية قبل 30 سبتمبر المقبل.
وأكدت الجمارك أنه لا يمكن تقديم طلب التصحيح الذاتي بعد 30 سبتمبر، مناشدة التجار والمستوردين بالإسراع في تصحيح بياناتهم السابقة التي تضمنت أخطاء قد تكون أدت إلى عدم الدقة في احتساب الرسوم والضرائب المستحقة للدولة.
ولفتت إلى أن العقوبات ستطبق على من يتخلف عن تصحيح بياناته، والتي منها تغريمه ثلاثة أمثال قيمة الشحنة ومصادرة البضاعة أو ما يعادل قيمتها في حال صُنفت مخالفته على أنها تَهرّب من كل أو بعض الرسوم الجمركية والضرائب أو مخالفة أحكام المنع والتقييد، مشيرة إلى أنه يمكن تغليظ العقوبة لتصل للحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه في حال كانت المخالفات لا ترقى للتهريب الجمركي فسيُستوفى الفرق في الرسوم والضرائب مع فرض غرامة، مؤكدة أن التقدم بطلب تصحيح البيانات في فترة المبادرة سيمنح الفرد مزايا الاكتفاء باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة فقط.