عقدت اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية، اليوم (الأربعاء)، اجتماعها الأول، وذلك بعد أن وجّه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بتشكيلها، برئاسة نائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان.
وأوضحت إمارة مكة أن اللجنة ستجتمع بشكل دوري لمناقشة استعدادات وخطط الجهات المختصة لموسمي الحج والعمرة والرفع بتوصياتها للجنة الحج المركزية.
وقدمت الجهات المختصة، خلال الاجتماع الذي ترأسه نائب أمير المنطقة بدر بن سلطان شرحًا عن خططها المستقبلية لموسم حج العام المقبل، والتي تشمل جوانب صيانة المرافق ومشاريع البُنى التحتية.
كما ناقش الاجتماع سُبل تطوير منظومة الخدمات المتعلقة بضيوف الرحمن، والخطوات التحضيرية لحلقة نقاش الحج السنوية، والتي تُناقش فيها الجهات ذات العلاقة بعد نهاية حج كل عام، سُبل تطوير الخدمات المقدمة للحجاج. وفق “أخبار 24”.
وكان الأمير خالد الفيصل قد استقبل في وقت سابق اليوم، وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن، واستمع منه إلى شرح عن أعمال الوزارة خلال موسم حج 1441هـ، والتي ركزت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق أعلى المعايير الصحية، ما نتج عنه عدم تسجيل أية إصابات بفيروس كورونا بين الحجيج.