بيان توضيحي من أمانة الشرقية حول قرار عدم سحب المركبات المخالفة والاكتفاء بالغرامات

أوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية، محمد الصفيان، أن آلية سحب المركبات على الطرق العامة تخضع لأنظمة وقواعد الإدارة العامة للمرور.
وأضاف المتحدث في بيان نشرته أمانة المنطقة اليوم (الأربعاء)، أنه في ما يتعلق بالمواقف الخاضعة لرسوم الشركات المشغلة للمواقف الذكية التابعة لأمانة المنطقة، فإن المستفيد في حال عدم سداد المخالفات المترتبة عن عدم تسديد رسوم الموقف للمرة الثالثة سيتم وضع قفل على أحد إطارات المركبة حتى يتم سداد جميع الغرامات اللازمة عبر القنوات المخصصة للدفع. وفق “أخبار 24”.
وأكد الصفيان أن الأمانة وجهت جميع الشركات المشغلة للمواقف الذكية بعدم سحب المركبات المخالفة والاكتفاء بتحرير المخالفة وفق الأنظمة والتعليمات.