“الشؤون البلدية” تعلن تكاملها مع “إيجار” لتوثيق عقود إيجار المحلات التجارية إلكترونيا

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية تكاملها مع شبكة “إيجار”، وذلك لتمكين المستفيدين من توثيق عقد الإيجار لإثبات الموقع التجاري إلكترونياً.
وأوضحت أنه وفقاً للآلية المحددة تُسجَّل البيانات للموقع التجاري على شبكة إيجار، بعد ذلك يُصدر رقم العقد الإلكتروني لإثبات الموقع.
وشددت على أن رقم العقد الصادر يعد رقم العقد الإلكتروني المعتد به، والبديل للعقد الورقي في معاملات التراخيص التجارية.
وأهابت الوزارة بالمستفيدين من خدمة “ترخيص نشاط تجاري” إلى المبادرة بتوثيق عقود الإيجار الجديدة أو تحويل العقود الورقية إلى إلكترونية قبل تاريخ 4 أكتوبر 2020، حيث لن يتاح بعد ذلك ربط الرخص بعقود الإيجار عبر منصة “بلدي” دون أن تكون موثقة عبر شبكة إيجار. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خططها وبرامجها لحوكمة المعاملات البلدية، وتسهيل إجراءات التراخيص التجارية.