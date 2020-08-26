“الصحة”: هناك فرق بين الإصابة بالمرض مرتين وتسجيل مسحة إيجابية لمرتين

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، أن هناك فرقاً بين تسجيل بعض الحالات مرتين، أو وجود نتيجة إيجابية لمسحة الـ (pcr)، والإصابة بالمرض لمرتين متتاليتين.
وأوضح العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي، أنه حتى الآن لم يثبت عودة الإصابة لمريض مرة أخرى، لكن هناك حالات تُسجل إيجابية عند إجراء الفحوص وخاصة مسحة الـ (pcr)، وهو ما يرتبط بمناعة الشخص وقدرته على التعافي من المرض.
وأضاف أن وجود الفيروس في الجسم، بعد عدة أشهر، نشطا أو غير نشط، قد يشير إلى مناعة منعت الجسم من الإصابة بالمرض، بحسب بعض الخبراء، وتابع بأنه لا يستطيع أحد في هذه المرحلة أن يقول إن عودة المرض مستبعدة تمامًا. وفق “أخبار 24”.
وأشار متحدث الصحة إلى أن رصد ارتفاعات في بعض الدول يرجع إلى تدني مستوى التقيد بالاحترازات بين بعض الفئات، خاصة في سن الشباب.
وأكد على أن ارتداء الكمامات، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، والتقيد بالإجراءات الاحترازية من أسباب انخفاض حالات الإصابة وتسطيح المنحنيات.