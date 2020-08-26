نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الصحة”: هناك معايير محددة لظهور نتائج المرحلة الثالثة من اختبار اللقاح الصيني “كانزينو”
26/08/2020   6:25 م

“الصحة”: هناك معايير محددة لظهور نتائج المرحلة الثالثة من اختبار اللقاح الصيني “كانزينو”

+ = -
794

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأربعاء)، إن نتائج الأبحاث المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاحات كورونا لا تزال قيد الدراسة من قبل الباحثين، وبحكم أنها تشمل الآلاف من الأشخاص في العديد من الدول، فإن الأمر قد يتطلب بضعة أشهر.

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي، أن هناك مجموعة من الأسئلة يجب الإجابة عنها، هل هذه اللقاحات مأمونة وفعّالة، وإلى كم يحتاج الفرد من الجرعات: جرعة أولى فقط، أو جرعة منشطة ثانية وجرعات أكثر، وهل التحور في الفيروس وأنماطه، يستلزم أكثر من عودة للاستخدام، وهو ما لم يتحقق بعد في حالة اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا المستجد. وفق “أخبار 24”.

وكانت المملكة قد أعلنت في مطلع الشهر الحالي عن قرب بداية المرحلة الثالثة من تجارب لقاح كانزينو الصيني لفيروس كورونا COVID-19 على حوالي 5000 شخص، والذي طورته شركة كانزينو بيولوجيكس CanSino Biologics الصينية.

“الصحة”: هناك معايير محددة لظهور نتائج المرحلة الثالثة من اختبار اللقاح الصيني “كانزينو”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885108720.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.