“الصحة”: هناك معايير محددة لظهور نتائج المرحلة الثالثة من اختبار اللقاح الصيني “كانزينو”

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأربعاء)، إن نتائج الأبحاث المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاحات كورونا لا تزال قيد الدراسة من قبل الباحثين، وبحكم أنها تشمل الآلاف من الأشخاص في العديد من الدول، فإن الأمر قد يتطلب بضعة أشهر.
وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي، أن هناك مجموعة من الأسئلة يجب الإجابة عنها، هل هذه اللقاحات مأمونة وفعّالة، وإلى كم يحتاج الفرد من الجرعات: جرعة أولى فقط، أو جرعة منشطة ثانية وجرعات أكثر، وهل التحور في الفيروس وأنماطه، يستلزم أكثر من عودة للاستخدام، وهو ما لم يتحقق بعد في حالة اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا المستجد. وفق “أخبار 24”.
وكانت المملكة قد أعلنت في مطلع الشهر الحالي عن قرب بداية المرحلة الثالثة من تجارب لقاح كانزينو الصيني لفيروس كورونا COVID-19 على حوالي 5000 شخص، والذي طورته شركة كانزينو بيولوجيكس CanSino Biologics الصينية.