نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. مستشفى الملك سلمان بالرياض يودع آخر مريض مصاب بفيروس كورونا
26/08/2020   6:27 م

بالفيديو.. مستشفى الملك سلمان بالرياض يودع آخر مريض مصاب بفيروس كورونا

+ = -
1080

أعلن مستشفى الملك سلمان الرياض مغادرة آخر مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد”كوفيد19″ بعد تماثله للشفاء.

وأوضح مدير المستشفى، الدكتور ممدوح الثقيل، أن المستشفى عاد لتقديم الخدمات الطبية الاعتيادية، وأن جميع المرضى الذين يراجعون المستشفى مستقبلاً سيتم تحويلهم إلى المستشفيات المتخصصة.

وأشار، في حديث لقناة العربية اليوم (الأربعاء)، إلى أنهم منذ 3 أسابيع عادوا إلى إجراء العمليات الجراحية الروتينية.

من جانبه، كشف المريض المتعافي أبو عبد العزيز أنه تلقى العناية الطبية في المستشفى على أحسن ما يرام، وأن الطاقم الطبي قام بدوره معه على أكمل وجه. وفق “أخبار 24”.

وبين أنه كان حريصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية ولا يعرف من أين التقط الفيروس، حيث إنه تعب وبعد الفحص تأكدت إصابته.

بالفيديو.. مستشفى الملك سلمان بالرياض يودع آخر مريض مصاب بفيروس كورونا

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885108727.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.